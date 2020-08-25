К Земле приближаются сразу 3 астероида. И их чуть было не проморгали

После того, как 19 августа мимо Земли пронёсся незамеченный планетарной системой обороны астероид, астрономы стали внимательнее следить за тем, что происходит в космосе.
И вот сегодня NASA предупредило сразу о трех астероидах диаметром более 25 метров, направляющихся в сторону Земли.
К слову, все они обнаружены тоже "достаточно поздно" и поэтому, как отмечено в документе, опубликованном космическим агентством, "было мало времени для расчета их траекторий".
Кроме того, в середине недели два сравнительно небольших астероида, 2016 AH164 — 3,9 м и 2020 QQ2 — 15 м, которые пройдут на расстоянии 6 млн и 3,2 млн км в среду и четверг соответственно.
"Чтобы представить опасность в контексте, Челябинский метеорит, взорвавшийся над Россией в феврале 2013 года, был всего лишь 18 метров в диаметре. Это доказывает, что метеориту или астероиду не требуется много времени, чтобы вызвать огромное количество разрушений", — написано в сообщении NASA.
Американские СМИ уже несколько дней как активно обсуждают тему астероида 2018VP1, поскольку, по оценкам астрономов, он приблизится к Земле на расстояние 4994,76 км 2 ноября 2020 года.
НАСА поспешило успокоить общественность, что, хотя есть очень небольшой шанс, что он "ударит Землю” 2 ноября 2020 года, за день до президентских выборов в США, 2018VP1 имеет всего два метра в диаметре, поэтому, скорее всего, сгорит в атмосфере Земли, если он приблизится слишком близко.
Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 23, 2020
Недавно открытый астероид 2020 PG6, как ожидается, ударится о землю 31 августа 2029 года и будет иметь диаметр 14 метров.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.