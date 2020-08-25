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К Земле приближаются сразу 3 астероида. И их чуть было не проморгали

Наука » Экология » Космос

После того, как 19 августа мимо Земли пронёсся незамеченный планетарной системой обороны астероид, астрономы стали внимательнее следить за тем, что происходит в космосе.

И вот сегодня NASA предупредило сразу о трех астероидах диаметром более 25 метров, направляющихся в сторону Земли.

К слову, все они обнаружены тоже "достаточно поздно" и поэтому, как отмечено в документе, опубликованном космическим агентством, "было мало времени для расчета их траекторий".

Когда космические камни пролетят рядом с Землей

  • Астероид 2020 PP3 (его заметили 13 августа), шириной 34 м, пройдет мимо нас на расстоянии 6,1 млн км 25 августа;
  • за ним последует 2020 PJ6 (обнаружен 15 августа), шириной 26 м, на расстоянии 5,3 млн км;
  • в среду, астероид 2020 FF3 диаметром (замечен 14 числа) 25 м в диаметре приблизится гораздо ближе, хотя и сохранит безопасную дистанцию в 2,4 млн км.

Кроме того, в середине недели два сравнительно небольших астероида, 2016 AH164 — 3,9 м и 2020 QQ2 — 15 м, которые пройдут на расстоянии 6 млн и 3,2 млн км в среду и четверг соответственно.

"Чтобы представить опасность в контексте, Челябинский метеорит, взорвавшийся над Россией в феврале 2013 года, был всего лишь 18 метров в диаметре. Это доказывает, что метеориту или астероиду не требуется много времени, чтобы вызвать огромное количество разрушений", — написано в сообщении NASA.

Астероид "дня выборов"

Американские СМИ уже несколько дней как активно обсуждают тему астероида 2018VP1, поскольку, по оценкам астрономов, он приблизится к Земле на расстояние 4994,76 км 2 ноября 2020 года.

НАСА поспешило успокоить общественность, что, хотя есть очень небольшой шанс, что он "ударит Землю” 2 ноября 2020 года, за день до президентских выборов в США, 2018VP1 имеет всего два метра в диаметре, поэтому, скорее всего, сгорит в атмосфере Земли, если он приблизится слишком близко.

Когда, по прогнозам, астероид упадет на Землю

Недавно открытый астероид 2020 PG6, как ожидается, ударится о землю 31 августа 2029 года и будет иметь диаметр 14 метров.

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