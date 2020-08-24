На Марсе найдены следы масштабного потопа

В древности на Марсе произошёл катаклизм, в результате чего его поверхность кардинально изменилась. Исследователи изучили пустые озёра Красной планеты и выяснили, что около 3,4-4 млрд лет назад на Марсе был сильнейший ливень, что привело к образованию новых речных каналов и котлованов.

Учёные использовали спутниковые снимки и топографические данные для изучения 96 древних озёрных бассейнов на Марсе. Некоторые из них были разрушены из-за переизбытка воды, а другие сохранились.

Специалистам удалось выяснить, какой объём воды необходим для их заполнения. В тех случаях, когда закрытый и открытый бассейны питались из одной реки, модель климатических условий Марса предсказывала минимальный и максимальный уровень осадков.

Учёные выяснили, что всего за один ливень на Марсе выпало от 4 до 159 метров осадков, последствия который оставили свой след на всей планете.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в атмосфере Марса нашли ленты ионов металлов.