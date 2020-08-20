Эксперт назвал приложения, которые "тормозят" работу смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко в интервью "Прайм" объяснил, что делать, чтобы смартфон не "тормозил".

В первую очередь специалисты советует удалить приложения, которые занимают много места в хранилище. В частности, это могут быть виджеты на рабочем столе мобильного устройства.

Чаще всего с медленной работой гаджетов сталкиваются владельцы устаревших устройств на платформе Android и iOS. Но "тормозить" могут и новые бюджетные модели, на которых установлена система Android Go.

Чтобы такие телефоны лучше работали, следует удалить приложения Facebook и YouTube, так как они слишком много "весят". Их можно заменить более лёгкими версиями для Android: Facebook lite, Google Maps Go и так далее. Также можно просто заходить на их сайт.

Кроме того, рекомендуется реже использовать анимацию и графические эффекты.

"Если ваш телефон работает медленно, лучшим решением по избавлению от "тормозов" является покупка любого современного смартфона, не относящегося к классу сверхбюджетных решений", — заключил эксперт.

Ранее эксперты объяснили, почему нельзя заряжать смартфоны всю ночь.

﻿