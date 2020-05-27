Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами
Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета
Эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе
Хёведес не вернулся в расположение "Локомотива"
Володин предупредил о возможности привоза COVID-19 из-за рубежа
Опасна ли технология 5G для здоровья? - комментарий эксперта
Украина решила шантажировать МВФ дефолтом
Перестрелка на юго-западе Саудовской Аравии унесла жизни шести человек
Спасатели МЧС вытащили собаку из реки в Наро-Фоминске
Кабмин Украины принял решение о продлении запрета на экспорт масок
Источник Правда.Ру

Эксперты не рекомендуют заряжать смартфон всю ночь

Наука

Специалисты Battery Unversity сообщили, что если всю ночь заряжать смартфон, это может негативно отразиться на его работе.

"Если смартфон часто заряжать до 100%, аккумулятор быстро выйдет из строя", — сообщил IT-специалист Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Оптимальным является вариант, когда смартфон заряжен в диапазоне от 30 до 80 процентов.

Можно отслеживать заряд устройства с помощью специальных утилит. Они автоматически останавливают процесс заряда на необходимом уровне.

Когда смартфон заряжается всю ночь, нагрузка на элементы питания сохраняется, поэтому специальные приложения не являются панацеей.

Известно, что новые модели смартфонов заряжаются очень быстро, поэтому их рекомендуется ставить заряжаться с утра.

Ранее эксперт прокомментировал информацию об опасности смартфонов для здоровья.

зарядка смартфоны

Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н.э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

Как мог сохраниться фрагмент мозга?

Ученые пытались понять, как мог сохраниться фрагмент мозга.

"Сохранность тканей мозга связана с химическими условиями выгребной ямы, куда бросили голову погибшего мужчины. Матрица промежуточных филаментов (IFs), обеспечивающая сохранность переплетения нейронов, стала одной из причин необычной сохранности находки", — сообщили специалисты.

После наступления смерти в белковых тканях активизируются ферменты протеазы. Эксперты считают, что химическое вещество заблокировало данный процесс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние стены из человеческих костей обнаружили в Бельгии.

головной мозг археологические находки

Куклачев: "Кошки были одомашнены при первобытно-общинном строе"

Наука

Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад. Данный вывод прокомментировал советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

кошки юрий куклачев домашние животные

В Китае выяснили, при какой погоде коронавирус распространяется быстрее

Наука

Китайские ученые решили выяснить, при каких погодных условиях коронавирус распространяется быстрее.

COVID-19 любит прохладную погоду и низкую влажность

В результате они пришли к выводу, что COVID-19 быстрее распространяется при температуре воздуха от +5 до +15 градусов.

Исследователи изучили 3,75 млн историй болезней пациентов разных стран мира. Люди проходили лечение в период с 21 января по 6 мая текущего года.

В 60% случаев заражение происходило при температуре воздуха от +5 до +15 градусов по Цельсию, 73,8% случаев заражения были выявлены в регионах, где наблюдается абсолютная влажность от 3 до 10 граммов на кубический метр воздуха.

Чаще всего коронавирусную инфекцию выявляют в средних широтах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии коронавируса на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.

коронавирус китайские ученые

Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

москва фестиваль литература сергей новиков красная площадь роспотребнадзор

Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие
Последние материалы
В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами
Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета
Эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе
Эксперты: зачем студентам понадобилось обвинять преподавателей
Хёведес не вернулся в расположение "Локомотива"
Володин предупредил о возможности привоза COVID-19 из-за рубежа
Опасна ли технология 5G для здоровья? - комментарий эксперта
В Китае выяснили, при какой погоде коронавирус распространяется быстрее
Украина решила шантажировать МВФ дефолтом
Перестрелка на юго-западе Саудовской Аравии унесла жизни шести человек
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Василий Амирджанов COVID-паранойя с изоляцией в морге Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Политолог Леонид Крутаков: нужно возрождать советскую школу
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Не пора ли распускать ЕАЭС?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ