Эксперты не рекомендуют заряжать смартфон всю ночь

Специалисты Battery Unversity сообщили, что если всю ночь заряжать смартфон, это может негативно отразиться на его работе.

"Если смартфон часто заряжать до 100%, аккумулятор быстро выйдет из строя", — сообщил IT-специалист Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Оптимальным является вариант, когда смартфон заряжен в диапазоне от 30 до 80 процентов.

Можно отслеживать заряд устройства с помощью специальных утилит. Они автоматически останавливают процесс заряда на необходимом уровне.

Когда смартфон заряжается всю ночь, нагрузка на элементы питания сохраняется, поэтому специальные приложения не являются панацеей.

Известно, что новые модели смартфонов заряжаются очень быстро, поэтому их рекомендуется ставить заряжаться с утра.

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