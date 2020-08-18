Умерший в XVII веке епископ помог определить происхождение туберкулёза

Немецкие учёные выяснили, как возник туберкулёз. Оказывается, что самый опасный для человека штамм бактерии, заразивший, около трети жителей Земли, возник ещё в эпоху неолита.

Специалисты изучили петрификаты, сохранившиеся в лёгочных тканях епископа XVII века Педера Винструпа - рубцы, являвшиеся признаком поражения туберкулёзом.

Они выделили ДНК палочки Коха Mycobacterium tuberculosis и восстановили геном.

В 2014 году учёным удалось реконструировать три древних генома туберкулёза из доколумбовой Южной Америки.

В результате исследования выяснилось, что туберкулёз появился в течение последних 6 тыс. лет. Но ранее у учёных не было в распоряжении более молодых штаммов туберкулёза. С помощью метода молекулярного датирования генома бактерии, выделенной у епископа, учёные доказали, что бактерии Mycobacterium tuberculosis появились относительно недавно.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Колумб не виноват в распространении сифилиса в Европе.

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