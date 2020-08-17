Учёные: Колумб не виноват в распространении сифилиса в Европе

Впервые эпидемия сифилиса в Европе произошла в XV веке. Тогда жертвами заболевания стали более 5 млн человек. Учёные в течение многих лет не могли определить причины вспышки заболевания. Некоторые специалисты считали, что сифилис принёс в Европу Колумб, когда вернулся из судьбоносной американской экспедиции. Но теперь это версия опровергнута.

Учёные исследовали ДНК патогена, извлечённого из останков девяти европейцев из Финляндии, Эстонии и Нидерландов, и доказали, что эпидемия возникла на территории самой Европы.

"Мы видим, что в Европе было много разных линий передачи, о которых мы не знали раньше. Более того, диапазон датировок, присвоенных двум штаммам [болезни], ограничен на нижнем конце возрастом — от начала до середины XV века", — сообщила один из авторов исследования Верена Шунеман.

В будущем данное открытие позволит больше узнать о причинах возникновения эпидемии сифилиса в европейских странах в период до XV века.﻿

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