Геном человека на 70% совпадает с геномом курицы

Биологи сравнили организм человека с организмом животных на генетическом уровне и пришли к выводу, что люди на 70% похожи на кур. На 50% геном человека совпадает с геномом мушек дрозофил. Но самое интересное в том, что на 40% ДНК человека похожа на ДНК огурца.

"Считается, что курица — это весьма глупая птица. Но в реальности это не так. Новые исследования подтверждают, что у кур очень хорошая, как для птиц, память, плюс они неплохо ориентируются на местности и даже обладают способностями к счёту", — утверждает глава куриной фермы Василий Ропий.

Биолог Сергей Межжерин отметил, что идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК человека и курицы, отвечают, например, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования её в энергию и выведения отходов.

Другие физиологические механизмы человека и животных тоже имеют много общего. Но что общего между геномами огурца и человека? Здесь всё просто: огурец, как и человек, может дышать и расти, также в нём происходит синтез тех же ферментов, что и в организме человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по части разумности человеку буквально "дышат в затылок" не только ближайшие родственники — приматы, но и птицы, китообразные и даже грызуны.