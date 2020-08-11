Учёные нашли способ улучшить зрение людей с дегенерацией сетчатки

Учёные из Кореи придумали, как можно усовершенствовать характеристики протезов сетчатки, создавая искусственное зрение для слепых людей.

Специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили, что нейронные сигналы сетчатки, возникающие во время электрической стимуляции, трансформируются в зависимости от прогрессирования заболевания у грызунов, у которых выявлена дегенерация сетчатки.

По словам специалистов, дегенеративные заболевания сетчатки в основном разрушают фоторецепторные клетки, которые превращают свет в электрохимические сигналы, что влечёт за собой потерю зрения.

Исследователи отмечают, что в настоящее время в мире нет лекарства, которое бы могло справиться с данным заболеванием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские учёные из Гарвардской медицинской школы смогли вырастить фрагмент зрительного нерва.