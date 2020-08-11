На морозном острове Элсмир, где арктическая часть Канады упирается в Северо-Западный край Гренландии, исчезли две некогда огромные ледяные шапки.
Об этом сообщает NASA после изучения новых спутниковых снимков, показывающих бесплодные вершины плато Хейзен, полученных с помощью усовершенствованного космического радиометра теплового излучения и отражения NASA (ASTER), который запечатлел остров 14 июля 2020 года.
"Нет никакой тайны, куда делись шапки, известные как ледяные шапки залива Святого Патрика. Как и многие ледниковые явления в Арктике, где потепление происходит примерно в два раза быстрее, чем во всём остальном мире, шапки были убиты изменением климата", — прокомментировал Марк Серрез, директор Национального центра обработки данных снега и льда (NSIDC) в Колорадо.
Однако гляциологи, которые изучали эти и другие ледяные образования в течение десятилетий, обеспокоены тем, как быстро шапки исчезли с нашей нагревающейся планеты.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Ледяные шапки залива Святого Патрика находились примерно в 800 метрах над плато Хейзен острова Элсмир в Нунавуте, Канада, где они существовали в течение сотен лет. Исследователи не уверены, насколько велика была их максимальная протяжённость, но когда команда исследователей изучала их:
Серрезе, ведущий автор исследования 2017 года, предсказал тогда, что шапки полностью исчезнут в течение пяти лет.
"И вот мы здесь, на два года опережаем график, — констатирует ученый. — Мы уже давно знаем, что по мере того, как климатические изменения вступают в силу, последствия будут особенно заметны в Арктике".
К слову, в соседней Гренландии за последние 30 лет потери льда возросли в шесть раз.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.