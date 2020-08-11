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С поверхности Антарктиды исчезли два больших ледника

Наука » Экология » Природа

На морозном острове Элсмир, где арктическая часть Канады упирается в Северо-Западный край Гренландии, исчезли две некогда огромные ледяные шапки.

Об этом сообщает NASA после изучения новых спутниковых снимков, показывающих бесплодные вершины плато Хейзен, полученных с помощью усовершенствованного космического радиометра теплового излучения и отражения NASA (ASTER), который запечатлел остров 14 июля 2020 года.

"Нет никакой тайны, куда делись шапки, известные как ледяные шапки залива Святого Патрика. Как и многие ледниковые явления в Арктике, где потепление происходит примерно в два раза быстрее, чем во всём остальном мире, шапки были убиты изменением климата", — прокомментировал Марк Серрез, директор Национального центра обработки данных снега и льда (NSIDC) в Колорадо.

Однако гляциологи, которые изучали эти и другие ледяные образования в течение десятилетий, обеспокоены тем, как быстро шапки исчезли с нашей нагревающейся планеты.

Ледяные шапки Элсмира исчезли

ДЛЯ СПРАВКИ:

  1. Ледяные шапки — это тип ледников, которые покрывают менее 50 тысяч квадратных километров суши на Земле, согласно NSIDC.
  2. Эти ледяные купола обычно возникают на больших высотах в полярных регионах и покрывают всё под ними льдом (в отличие от ледяных полей, которые могут быть прерваны или отклонены горными вершинами).
  3. Потеря ледяных шапок Земли не только способствует повышению уровня моря, но и уменьшает количество отражающих белых поверхностей на планете, что приводит к большему поглощению тепла.

Исчезнувшие ледники

Ледяные шапки залива Святого Патрика находились примерно в 800 метрах над плато Хейзен острова Элсмир в Нунавуте, Канада, где они существовали в течение сотен лет. Исследователи не уверены, насколько велика была их максимальная протяжённость, но когда команда исследователей изучала их:

  • в 1959 году колпачки покрывали около 7,5 и 3 квадратных километров соответственно;
  • в 2017 году эти образования сократились всего до 5% от своих прежних размеров.

Серрезе, ведущий автор исследования 2017 года, предсказал тогда, что шапки полностью исчезнут в течение пяти лет.

"И вот мы здесь, на два года опережаем график, — констатирует ученый. — Мы уже давно знаем, что по мере того, как климатические изменения вступают в силу, последствия будут особенно заметны в Арктике".

К слову, в соседней Гренландии за последние 30 лет потери льда возросли в шесть раз.

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