Международная группа учёных совместно со специалистами из британского Университета Эксетера разработали способ, который позволит определять предрасположенность к развитию диабета первого типа у маленьких детей.
Это можно будет сделать с помощью обычного анализа крови.
Новая методика сочетает в себе особые генетические факторы и наследственную предрасположенность к диабету.
Благодаря новой системе можно выявить островки биомаркеров, которые определяют предрасположенность к данному заболеванию.
"В настоящее время у 40% детей с диабетическим диагнозом первого типа наличествует развитие кетоацидоза. Осложнение чрезвычайно опасно для жизни малышей. Новая методика позволит правильно выбрать направления во время лечения новорожденных", — рассказал ведущий автор проекта, сотрудница Медицинской школы Университета Эксетера Лаурик Феррат.
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