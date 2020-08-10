Разработан тест, позволяющий определить диабет у новорожденных

Международная группа учёных совместно со специалистами из британского Университета Эксетера разработали способ, который позволит определять предрасположенность к развитию диабета первого типа у маленьких детей.

Это можно будет сделать с помощью обычного анализа крови.

В чём суть?

Новая методика сочетает в себе особые генетические факторы и наследственную предрасположенность к диабету.

Благодаря новой системе можно выявить островки биомаркеров, которые определяют предрасположенность к данному заболеванию.

"В настоящее время у 40% детей с диабетическим диагнозом первого типа наличествует развитие кетоацидоза. Осложнение чрезвычайно опасно для жизни малышей. Новая методика позволит правильно выбрать направления во время лечения новорожденных", — рассказал ведущий автор проекта, сотрудница Медицинской школы Университета Эксетера Лаурик Феррат.

Ранее диетолог Анна Чайкина сообщила, что больным диабетом второго типа нужно сбрасывать вес.

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