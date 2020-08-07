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Диетолог: "При диабете второго типа нужно сбрасывать вес"

Здоровье

Некоторые специалисты утверждают, что яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови. О том, так ли это на самом деле, рассказала врач-диетолог Анна Чайкина.

"Конечно, нет. Диабет второго типа — это диабет, который возникает вторично. Наоборот, поджелудочная железа нормативно вырабатывает инсулин. В связи с тем, что возникает такое состояние, появляется инсулинорезистентность, клетки перестают чувствовать инсулин.

Иными словами, клетка не может открыться, чтобы пропустить инсулин с сахаром. Тогда ещё больше вырабатывается инсулина, чтобы утилизировать сахар. Возникает ситуация, что гормона выделяется много, но углеводы не могут утилизироваться.

Что делать больному сахарным диабетом второго типа?

При соблюдении определенных диетологических рекомендаций в первую очередь нужно сбрасывать вес. Как только человек начнёт худеть, даже 10-15% от массы тела, то у клетки повышается "чувствительность" — инсулинорезистентность снижается. Тогда уровень сахара может прийти в норму.

Если человек продолжает есть много сладкого, то инсулин уже перестанет вырабатываться, потому что поджелудочная железа истощилась.

Соответственно, никакой яблочный уксус тут не поможет. Вообще любой уксус представляет опасность для здоровья.

Единственная рекомендация — это убирать лишний вес. На уксусе можно только заработать гастрит и даже панкреатит (воспаление поджелудочной железы)", — заключила эксперт.

 

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