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Чем опасен процесс цифровизации общества?

Наука » Технологии

Мозговые чипы и подобные им разработки, над которыми работает компания Илона Маска Neuralink, приведут к тому, что человеческое сознание станет более уязвимым для хакеров. Специалисты по информационной безопасности утверждают, что в будущем они смогут воровать сознание людей. Такой вывод прокомментировал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии, эксперт Высшего экологического совета Игорь Никулин.

"Могу тут сказать одно, что цифровизация отнюдь не так безопасна, как нам её пытаются представить власти, в том числе и руководители нашей страны. Персональные данные сейчас очень часто воруют. Скоро действительно будут попытки украсть и личность человека, особенно если нам эти мировые глобалистские структуры будут навязывать чипирование, вакцинацию и так далее.

Если уж мы стали создавать свою суверенную экономику, то нам в первую очередь нужно изолировать нашу страну от Валютного фонда, Билла Гейтса, Илона Маска и всей этой камарильи, которые сейчас пытаются установить мировой электронный концлагерь.

Сейчас уже даже говорится о том, что чип будет вживляться в мозг, поэтому мысли, воспоминания человека могут как-то использоваться. Это же ужас какой-то!

Теоретически это возможно, точно не знаю, как это будет реализовано на практике... Но на проведение этих исследований ежегодно тратят сотни миллионов, а то и миллиардов долларов.

Думаю, что они уже достигли определенных успехов в этом направлении. Как в своё время говорил Петр I, "мы ещё немножко поучимся у Европы, а потом повернёмся к ней задом". Вот это, по-моему, уже пора сделать", — заключил эксперт.

 

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