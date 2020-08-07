В будущем хакеры смогут воровать сознание людей

Мозговые чипы и подобные им разработки, над которыми работает компания Илона Маска Neuralink, приведут к тому, что человеческое сознание станет более уязвимым для хакеров.

У них появится возможность воровать чужие воспоминания, мысли и даже навыки.

В чём суть?

Суть данных технологий в том, что они считывают электрические сигналы мозга, преобразуют их в цифровой вид и интерпретируют.

На данный момент перспективы нейроинтерфейсов пока весьма туманны, но предполагается, что они дадут людям возможность управлять компьютерными системами "силой мысли". Кроме того, их планируют использовать для того, чтобы расширить возможности человека. Также чипы призваны вернуть двигательную активность парализованным людям.

Подводные камни

Однако мозговые чипы можно будет "взломать". Эксперты по информационной безопасности считают, что в будущем хакерам будут доступны мысли, воспоминания, сознание и навыки других людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мозговые чипы расширят возможности человека.