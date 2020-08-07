В Токио появились прозрачные общественные туалеты

В Токио стали устанавливать прозрачные общественные туалеты.

Высокотехнологичные уборные строят рамках реализации проекта "Туалеты Токио", запущенной фондом Nippon Foundation.

Главная цель проекта — избавить столицу Японии от образа "грязных и дурно пахнущих".

Сначала планировалось установить сеть новых уборных по всему городу, но из-за некоторых сложностей, прозрачные туалеты появились только в одном районе Токио.

"В районе Сибуя построены три современных туалета. Это, в частности, прозрачный туалет в парке Харуногава, который спроектировал архитектор Сигеру Сакару. Стены туалета перестают быть прозрачными, когда внутри оказывается человек", — сообщили представители фонда Nippon Foundation.

Как только в туалет заходит человек и закрывает дверь на ключ, то стеклянные стены, покрытые специальной плёнкой, сразу становятся непрозрачными.

Это позволяет посетителям туалетов проверить их внутреннее состояние и убедиться, что туалет свободен.

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