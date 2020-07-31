Известно, что под воздействием магнитных бурь, вызванных резкими всплесками солнечной активности, на Земле возникают техногенные аварии. До сих пор люди не могли прогнозировать эти события.
В настоящее время прогнозирование солнечной активности осуществляется по числу пятен, регистрируемых на поверхности Солнца. У астрономов не было понимания того, как производить прямые измерения магнитных полей короны.
Японским специалистам удалось разработать технологию на основе квантово-механической интерференции. Её суть заключается в анализе магнитных полей солнечной короны.
Японская технология не имеет аналогов во всём мире.
В ближайшее время специалисты планируют провести дополнительные тесты системы, чтобы повысить её эффективность. В частности, необходимо решить вопрос с чувствительностью датчиков, которые при неправильной настройке могут привести к передаче ложных данных о сейсмической активности.
Ранее "Правда.Ру" писала, что научные специалисты из Университета Центрального Ланкашира обнаружили на Солнце очень тонкие магнитные нити.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".