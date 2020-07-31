В Японии разработали технологию прогнозирования солнечных бурь

Известно, что под воздействием магнитных бурь, вызванных резкими всплесками солнечной активности, на Земле возникают техногенные аварии. До сих пор люди не могли прогнозировать эти события.

Как предсказать "солнечную погоду"?

В настоящее время прогнозирование солнечной активности осуществляется по числу пятен, регистрируемых на поверхности Солнца. У астрономов не было понимания того, как производить прямые измерения магнитных полей короны.

Японским специалистам удалось разработать технологию на основе квантово-механической интерференции. Её суть заключается в анализе магнитных полей солнечной короны.

Японская технология не имеет аналогов во всём мире.

В ближайшее время специалисты планируют провести дополнительные тесты системы, чтобы повысить её эффективность. В частности, необходимо решить вопрос с чувствительностью датчиков, которые при неправильной настройке могут привести к передаче ложных данных о сейсмической активности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что научные специалисты из Университета Центрального Ланкашира обнаружили на Солнце очень тонкие магнитные нити.