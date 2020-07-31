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Исследователи: одинокие женщины быстрее набирают лишний вес

Наука

Специалисты Университета Британской Колумбии (Канада) пришли к выводу, что женщины с небольшим количеством социальных связей более склонны к ожирению, чем мужчины с аналогичным уровнем социальной активности.

Учёные провели исследование, в ходе которого сравнили социальные контакты почти 30 тысяч людей с ожирением в возрасте от 45 до 85 лет.

В результате они выяснили, что у одиноких женщин, у которых минимальный уровень общения с людьми, выше риск развития ожирения, чем у одиноких мужчин.

Кроме того, среди одиноких женщин был зафиксирован более высокий средний объем талии.

"Незамужние и разведенные женщины, а также вдовы чаще других имеют небольшое количество социальных связей. Этот фактор, как мы выяснили, угрожает женщинам развитием ожирения. Среди мужчин все наоборот — склонность к ожирению выше у тех мужчин, которые живут в браке и имеют множество социальных контактов", — сообщили канадские исследователи.

Также они отметили, что выявленная разница объясняется особенностями гендерных ролей. Специалисты считают, что врачам, лечащим одиноких женщин с ожирением, нужно учитывать и такие факторы, как уровень социальных контактов.

Ранее диетолог Виктор Тутельян заявил о пандемии ожирения в России.

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