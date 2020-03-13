Диетолог Виктор Тутельян заявил о пандемии ожирения в России

Минздрав заявил, что ожирение среди россиян приобретает масштабы пандемии.

"В России 55% граждан старше 30 лет имеют лишний вес, 26% — страдают ожирением", — сообщил Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог страны.

Он отметил, что в рационе россиян часто нет нужного количества витаминов, микроэлементов и минеральных веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что апельсиновый сок поможет справиться с ожирением.