Минздрав заявил, что ожирение среди россиян приобретает масштабы пандемии.
"В России 55% граждан старше 30 лет имеют лишний вес, 26% — страдают ожирением", — сообщил Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог страны.
Он отметил, что в рационе россиян часто нет нужного количества витаминов, микроэлементов и минеральных веществ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что апельсиновый сок поможет справиться с ожирением.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.