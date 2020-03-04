Апельсиновый сок поможет справиться с ожирением

Специалисты из Школы медицины и стоматологии им. Шулиха выяснили, что справиться с ожирением и снизить риск развития болезней сердца и сосудов помогут всего 2,5 стакана апельсинового сока в день.

Такой результате достигается благодаря нобилетину — молекуле, присутствующей в сладких апельсинах и мандаринах. Ученые провели исследование на мышах. Грызуны сидели на диете с высоким содержанием жиров и холестерина.

"Дополнительно одной группе мышей давали нобилетин. У последних был значительно меньший вес и меньше жиров в крови по сравнению с группой, которой не давали нобилетин", — сообщили специалисты.

В перспективе специалисты планируют провести аналогичное исследование на людях, чтобы понять, возможен ли такой же результат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выявлена связь между ожирением и ранним старением.