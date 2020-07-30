Белые медведи могут исчезнуть к концу XXI века

Зоологи утверждают, что из-за таяния ледников Арктики белые медведи могут исчезнуть уже к 2100 году, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне.

Дело в том, что среда обитания этих животных разрушается, поэтому им не хватает пищи.

Учёные из США совместно со своими коллегами из Канады разработали модель изменения ледового покрова в Арктике за последние 35 лет. Благодаря этому удалось рассчитать продолжительность голодания в летний сезон и период, при наступлении которого риск гибели резко возрастает.

Белых медведей разделили на 19 небольших популяций в четырёх регионах.

Медведи южного региона привыкли экономить энергию летом, так как в это время там и раньше почти не было льда. В других же районах они использовали лёд для охоты.

В результате учёные установили, что к концу XXI века 80% всех полярных медведей могут исчезнуть.

Доктор биологических наук Николай Дроздов считает, что эта катастрофа может произойти намного раньше — уже через 20 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что пингвины Адели лучше размножаются в условиях меньшего количества льда.

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