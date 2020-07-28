Обнаружен жук, который поможет утилизировать отходы из пластика

Ученые из Южной Кореи обнаружили новый вид жука, личинки которого обладают способностью разлагать пластик.

Жук, получивший название Plesiophthophthalmus davidis, обитает в Центральной Азии. Благодаря тому, что в его кишечной флоре имеются бактерии рода Серратия, он может разлагать полистирол.

К такому выводу пришли энтомологи из Департамента химической инженерии, когда давали личинкам жука полистирол.

Выяснилось, что употребление в пищу такого "корма" способствует увеличению количества бактерий Серратия. После этой пищи их количество достигает 33% от всего содержания кишечной флоры личинки.

Ученые надеются, что жук сможет полностью утилизировать полистирол Не исключено, что данное открытие поможет избавиться от пластиковых отходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что горы пластикового мусора в мировом океане грозят человеку гормональными сбоями.