Раскрыта информация о ранее неизвестных изобретениях Леонардо да Винчи

Итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи создал несколько новых техник живописи, разработал прототипы практически всех современных видов военной техники, заложил основы для появления фотографии и оставил после себя огромное количество загадок, которые ученые не могут разгадать до сих пор.

Недавно появилась информация о ранее неизвестных изобретениях да Винчи.

Картины Леонардо да Винчи отличаются тем, что у героев его полотен присутствует необычная светящаяся дымка, которую обычно называют "сфумато".

В записных книжках Леонардо обнаружен чертеж прототипа крылатой машины, которая могла бы подняться в воздух, если бы изобретатель снабдил ее двигателем.

Недавно по оригинальным чертежам изобретателя удалось воспроизвести "танк".

Камера-обскура стала основой фотографии, а также позволила художникам автоматизировать процесс написания картин. И это еще не все изобретения одного из крупнейших представителей искусства эпохи Возрождения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тайна "Джоконды" Да Винчи окончательно раскрыта.