Шотландские ученые разгадали тайну генетического бессмертия

Шотландские ученые из Эдинбургского университета в процессе исследования разгадали секрет генетического бессмертия.

Оказывается, что белок SPOCD1 играет одну из главных ролей в защите сперматозоидов, что особенно важно на раннем этапе развития.

Зародышевые клетки в случае с эмбрионом сталкиваются с эпигенетическим перепрограммированием, поэтому становятся уязвимыми для транспозонов.

Транспозоны представляют собой участки ДНК, которые способны перемещаться и размножаться в пределах генома клетки. Транспозоны могут повредить гены, блокирующие белки, что провоцирует бесплодие.

За возможность передачи наследственной информации отвечают зародышевые клетки. Благодаря SPOCD1 к ДНК присоединяются метильные группы, поэтому транспозоны блокируются. Если у лабораторных мышей не было этого белка, они становились бесплодными. Также SPOCD1 связан с огромным количеством важных молекул, которые участвуют в регуляции транспозонов.

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