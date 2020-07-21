Шотландские ученые из Эдинбургского университета в процессе исследования разгадали секрет генетического бессмертия.
Оказывается, что белок SPOCD1 играет одну из главных ролей в защите сперматозоидов, что особенно важно на раннем этапе развития.
Зародышевые клетки в случае с эмбрионом сталкиваются с эпигенетическим перепрограммированием, поэтому становятся уязвимыми для транспозонов.
Транспозоны представляют собой участки ДНК, которые способны перемещаться и размножаться в пределах генома клетки. Транспозоны могут повредить гены, блокирующие белки, что провоцирует бесплодие.
За возможность передачи наследственной информации отвечают зародышевые клетки. Благодаря SPOCD1 к ДНК присоединяются метильные группы, поэтому транспозоны блокируются. Если у лабораторных мышей не было этого белка, они становились бесплодными. Также SPOCD1 связан с огромным количеством важных молекул, которые участвуют в регуляции транспозонов.
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