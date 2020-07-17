Создатели социальной сети "ВКонтакте" обучают алгоритмы "Клипов" распознавать неприличные, неприемлемые жесты.
С начала июня социальная сеть запустила сервис "Клипы", которым можно управлять с помощью жестов.
В настоящее время проходит тестирование новых алгоритмов. Они позволят отмечать неприличные жесты, а после размывать их или закрывать черным квадратом.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.