В Бразилии обнаружили ступню динозавра неизвестного вида

Палеонтологи изучили микроскопический анализ тканей, извлеченных из окаменелой кости динозавра, которая была найдена в 2008 году на территории Бразилии. Оказалось, что обнаруженные останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищника назвали Aratasaurus museunacionali.

По мнению ученых, он относится к подгруппе целурозавров, в которую также входят тираннозавры, велоцирапторы и даже некоторые современные птицы.

"Остается много белых пятен для изучения в этом эволюционном паззле, но мы добавили еще одну деталь, чтобы его собрать", — прокомментировала открытие палеонтолог Джулиана Мансо Саяо из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Сообщается, что динозавр, ступню которого нашли ученые, умер в раннем возрасте. Рост хищника составлял 3 метра, а вес — 34 кг. Палеонтологи отнесли его к тероподам среднего размера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавров.