В России создали программу подбора лекарств для гипертоников

Российские специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН разработали программу, которая позволяет подобрать индивидуальный план лечения для каждого пациента с артериальной гипертонией.

Программа не имеет аналогов в мире.

Известно, что гипертония сложно поддается лечению. Если обратиться к современным рекомендациям, есть пять основных классов препаратов, снижающих давление.

В каждом из них около 20 основных препаратов, то есть врачу нужно выбрать подходящее лекарство из 100. Это отнимает много времени и денег.

Как работает программа?

Для того чтобы подобрать препарат, в программу нужно внести информацию о пациенте — возраст, вес, рост. Также заносятся данные анализа крови, УЗИ сердца, биохимические показатели и др.

На основании полученных данных программа подбирает лекарство, которое на 90% подойдет пациенту. Для более точного результата нужно внести генетические показатели.

В настоящее время программу тестируют на пациентах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что черника, грецкие орехи и семечки помогают снизить давление.