Необходимо следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи.

Такую рекомендацию дал руководитель Hi-Tech Mail. ru Дмитрий Рябинин.

"И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьёзные последствия — вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче", — пояснил Рябинин.