Бельгийские ученые обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO. Такое явление было зафиксировано впервые где-то еще, кроме Земли.
Еще 40 лет назад ученые предполагали, что такое свечение может существовать и на Марсе, но доказательств этому не было.
Теперь явление удалось зафиксировать.
"Анализ результатов сканирования атмосферы Марса в апреле-декабре 2019 года на высоте 20-400 км показал, что в атмосфере действительно присутствовало свечение, вызванное выбросами кислорода", — сообщили ученые.
Самый сильный выброс произошел на высоте около 80 км. Интенсивность свечения менялась в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем.
Ученые планируют исследовать данный феномен, чтобы лучше изучить состав и динамику атмосферы Марса. Это имеет большое значение для будущих миссий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.
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