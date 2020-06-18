Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение

Бельгийские ученые обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO. Такое явление было зафиксировано впервые где-то еще, кроме Земли.

Еще 40 лет назад ученые предполагали, что такое свечение может существовать и на Марсе, но доказательств этому не было.

Теперь явление удалось зафиксировать.

"Анализ результатов сканирования атмосферы Марса в апреле-декабре 2019 года на высоте 20-400 км показал, что в атмосфере действительно присутствовало свечение, вызванное выбросами кислорода", — сообщили ученые.

Самый сильный выброс произошел на высоте около 80 км. Интенсивность свечения менялась в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем.

Ученые планируют исследовать данный феномен, чтобы лучше изучить состав и динамику атмосферы Марса. Это имеет большое значение для будущих миссий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.