Ученые уже давно применяют георадары для обнаружения городов, спрятанных глубоко под землей.
При помощи радиоволн археологи получают уникальную возможность детально исследовать древние улицы.
С целью изучения древних построек специалисты просканировали более 30 гектаров древнеримского города.
Результаты своего исследования они представили в виде карты. Так, археологи смогли получить большое количество информации о древнеримском городе без раскопок.
Стоит напомнить, что Фалерии Нови существовал с 241 года до н. э.
Этот город уже давно является объектом исследования ученых, но интерес к этому месту все равно не утихал.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что при строительстве метро в столице Италии нашли древнеримский деревянный дом. Он был построен во II-III веке первого тысячелетия. Причем до наших дней в довольно неплохом состоянии два помещения этого дома смогли дойти благодаря пожару.
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.