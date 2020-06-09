Археологи составили карту древнего города Фалерии без раскопок

Ученые уже давно применяют георадары для обнаружения городов, спрятанных глубоко под землей.

При помощи радиоволн археологи получают уникальную возможность детально исследовать древние улицы.

Изучение древнеримского города Фалерии Нови

С целью изучения древних построек специалисты просканировали более 30 гектаров древнеримского города.

Результаты своего исследования они представили в виде карты. Так, археологи смогли получить большое количество информации о древнеримском городе без раскопок.

Стоит напомнить, что Фалерии Нови существовал с 241 года до н. э.

Этот город уже давно является объектом исследования ученых, но интерес к этому месту все равно не утихал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что при строительстве метро в столице Италии нашли древнеримский деревянный дом. Он был построен во II-III веке первого тысячелетия. Причем до наших дней в довольно неплохом состоянии два помещения этого дома смогли дойти благодаря пожару.