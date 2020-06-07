Более 22 тысяч квадратных метров загрязненного грунта обработали специалисты из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
"За время работ обработано сорбентом и утилизировано 22,6 тыс. кв. м загрязненного грунта", — сообщил источник.
Также удалось откачать около 1,1 тыс. куб. м дизельного топлива из реки Амбарная.
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