22 тыс. кв. м загрязненного грунта обработано сорбентом в Норильске

Более 22 тысяч квадратных метров загрязненного грунта обработали специалисты из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"За время работ обработано сорбентом и утилизировано 22,6 тыс. кв. м загрязненного грунта", — сообщил источник.

Также удалось откачать около 1,1 тыс. куб. м дизельного топлива из реки Амбарная.