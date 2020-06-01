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Эксперт оценил риск заражения коронавирусом от смартфона

Наука » Технологии

Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко заявил, что риск заражения коронавирусом повышается, когда человек снимает перчатки, чтобы воспользоваться устройством.

Исследований, в ходе которых бы изучался риск заражения COVID-19 через поверхность телефона, пока не проводилось. Но специалисты не советуют подносить телефон к лицу, если до этого вы дотрагивались до него перчаткой.

Вирус довольно долго может находиться на материалах из пластика, металла или картона, следовательно, риск заразиться есть.

"Пользоваться своим смартфоном в общественных местах можно, но лучше соблюдать меры предосторожности", — сообщил Бровко.

В связи с этим по смартфону лучше разговаривать через гарнитуру. Если нужно ответить на звонок, можно снять перчатку и взять смартфон чистой рукой, воспользовавшись функцией громкой связи. Не стоит дотрагиваться до дисплея грязными руками, так как, если на них есть вирус, что он может остаться на поверхности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус обрушил спрос на продажи смартфонов.

covid-19 смартфон эрик бровко коронавирус
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