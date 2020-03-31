Коронавирус обрушил спрос на продажи смартфонов

Обострение эпидемиологической ситуации, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, существенно повлияло на мировую экономику.

Распространение COVID-19 по миру затронуло даже продажи смартфонов, спрос на которые существенно снизился.

О падении продаж мобильных устройств сообщили аналитики из TrendForce. Сейчас люди перестали задумываться о покупке новых смартфонов, и в ближайшее время спрос на мобильные телефоны будет только снижаться.

Производители уже всерьёз начинают задумываться о снижении цен на продукцию.