Обострение эпидемиологической ситуации, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, существенно повлияло на мировую экономику.
Распространение COVID-19 по миру затронуло даже продажи смартфонов, спрос на которые существенно снизился.
О падении продаж мобильных устройств сообщили аналитики из TrendForce. Сейчас люди перестали задумываться о покупке новых смартфонов, и в ближайшее время спрос на мобильные телефоны будет только снижаться.
Производители уже всерьёз начинают задумываться о снижении цен на продукцию.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.