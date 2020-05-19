ФБР успешно взломало iPhone террориста без помощи Apple

Сотрудники ФБР смогли без участия компании Apple разблокировать один из двух защищенных паролем iPhone, владельцем которых является Мохаммед Саид Альшамрани.

Напомним, что он является виновником стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре 2019 года. Известно, что Альшамрани использовал iPhone 7 и iPhone 5.

Apple отказалась дать доступ к памяти iPhone террориста

Компания Apple предоставила следователям данные, принадлежащие Альшамрани в сервисе iCloud, а вот даст доступ к памяти iPhone отказалась, заявив, что это представляет угрозу национальной безопасности.

В 2016 году Apple уже сталкивалась с такой же ситуацией. Тогда федеральный судья Соединенных Штатов постановил, чтобы Apple помогла ФБР вскрыть iPhone 5c, который принадлежал стрелку Сайеду Фаруку из Сан-Бернардино.

Тогда Apple тоже отказалась от выполнения предписания, заявив, что это может стать причиной "опасного прецедента". Тогда следователям все равно удалось вскрыт iPhone стрелка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Apple обязали выплатить огромный штраф.