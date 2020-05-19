Сотрудники ФБР смогли без участия компании Apple разблокировать один из двух защищенных паролем iPhone, владельцем которых является Мохаммед Саид Альшамрани.
Напомним, что он является виновником стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре 2019 года. Известно, что Альшамрани использовал iPhone 7 и iPhone 5.
Компания Apple предоставила следователям данные, принадлежащие Альшамрани в сервисе iCloud, а вот даст доступ к памяти iPhone отказалась, заявив, что это представляет угрозу национальной безопасности.
В 2016 году Apple уже сталкивалась с такой же ситуацией. Тогда федеральный судья Соединенных Штатов постановил, чтобы Apple помогла ФБР вскрыть iPhone 5c, который принадлежал стрелку Сайеду Фаруку из Сан-Бернардино.
Тогда Apple тоже отказалась от выполнения предписания, заявив, что это может стать причиной "опасного прецедента". Тогда следователям все равно удалось вскрыт iPhone стрелка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Apple обязали выплатить огромный штраф.
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