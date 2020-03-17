Суд Лос-Анджелеса назначил Apple и Broadcom крупный штраф в сумме 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi.
Эта сумма стала одной из самой крупной в делах о патентных спорах, причем Apple придется выплатить 837 миллионов, а Broadcom — 270 миллионов, передает AFP.
Отмечается, что в качестве истца выступил Университет Калифорнии, посчитавший, что в микропроцессорах для iPhone, iMac, iPad, HomePod, AirPort и Apple Watches компанией Broadcom применялись запатентованные технологии.
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