Apple обязали выплатить огромный штраф

Суд Лос-Анджелеса назначил Apple и Broadcom крупный штраф в сумме 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi.

Эта сумма стала одной из самой крупной в делах о патентных спорах, причем Apple придется выплатить 837 миллионов, а Broadcom — 270 миллионов, передает AFP.

Отмечается, что в качестве истца выступил Университет Калифорнии, посчитавший, что в микропроцессорах для iPhone, iMac, iPad, HomePod, AirPort и Apple Watches компанией Broadcom применялись запатентованные технологии.