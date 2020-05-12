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Роскосмос: Марс является наиболее пригодной планетой для колонизации

Наука

В Роскосмосе считают, что Марс является наиболее пригодной планетой для колонизации из-за растущей температуры Солнца. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Исследования Солнца показывают, что оно в данный момент нагревается, и температура на Венере и Марсе медленно растет, в том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации", — сообщил Блошенко.

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