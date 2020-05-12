Роскосмос: Марс является наиболее пригодной планетой для колонизации

В Роскосмосе считают, что Марс является наиболее пригодной планетой для колонизации из-за растущей температуры Солнца. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.