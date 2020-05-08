Робот напомнит гуляющим в сингапурском парке о соблюдении дистанции

Власти Сингапура запустили пилотный проект в одном из парков, по условиям которого четвероногий робот Spot проследит за его посетителями, в частности, за тем, насколько правильно они соблюдают положенную дистанцию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сингапурское Агентство по технологиям.

Робот приступит к исполнению своих обязанностей с 8 мая: он будет курсировать по территории парка Bishan-Ang Mo Kio "в часы наименьшей загрузки" и "транслировать записанное сообщение, чтобы напомнить посетителям парка о мерах по соблюдению безопасной дистанции".