Власти Сингапура запустили пилотный проект в одном из парков, по условиям которого четвероногий робот Spot проследит за его посетителями, в частности, за тем, насколько правильно они соблюдают положенную дистанцию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сингапурское Агентство по технологиям.
Робот приступит к исполнению своих обязанностей с 8 мая: он будет курсировать по территории парка Bishan-Ang Mo Kio "в часы наименьшей загрузки" и "транслировать записанное сообщение, чтобы напомнить посетителям парка о мерах по соблюдению безопасной дистанции".
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