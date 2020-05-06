Ученого из университета Питтсбурга Бинга Лю, который был близок к научному открытию, связанному с коронавирусом, обнаружили мертвыми в минувшую субботу.
На месте преступления сотрудники полиции нашли тело 37-летнего ученого и его предполагаемого убийцы. Полиция предполагает, что убийца покончил с собой.
"Бинг был близок к пониманию клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения COVID-19", — сообщили коллеги Лю.
Ранее сообщалось, что ученые из Университетского колледжа Лондона исследовали данные пациентов, зараженных коронавирусом, и выявили около 198 небольших изменений в геноме коронавируса нового типа.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что Вашингтон, несмотря на все свои громкие заявления о том, что коронавирус возник в китайской лаборатории, не представил никаких доказательств в их поддержку.
Некоторые специалисты считают, что коронавирус перешел к человеку от животных.
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