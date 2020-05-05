ВОЗ: США спекулируют претензиями к нам и Китаю

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Вашингтон, несмотря на все свои громкие заявления о том, что коронавирус возник в китайской лаборатории, не предоставил никаких доказательств в их поддержку. А потому все это — просто спекуляция.

"Мы не получили никаких данных или конкретных доказательств от правительства Соединенных Штатов, касающихся предполагаемого происхождения вируса, поэтому с нашей точки зрения это остается спекулятивным", — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сегодня на виртуальном брифинге.

Спор о происхождении коронавируса

Напомним, ученые считают, что вирус-убийца "перескочил" от животных к людям, появившись в Китае в конце прошлого года, возможно, с рынка в Ухане, где продают экзотических животных для мяса.

Но президент США Дональд Трамп, все более критично относящийся к управлению Китаем первой вспышкой болезни, утверждает, что у него есть доказательства того, что она началась в Уханьской лаборатории.

А госсекретарь США Майк Помпео не далее, как вчера, заявил что "огромные доказательства подкрепили утверждение, которое Китай яростно опроверг2.

Позиция ВОЗ