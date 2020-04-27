Французские ученые выяснили, что между продуктами, которые мы едим, внутри организм образуются очень сложные биохимические взаимосвязи, поэтому они решили разобраться, как эти пищевые сети влияют на мозг.
"Мы проанализировали данные о более чем 600 мужчинах и женщинах, средний возраст которых составлял 78 лет. 209 из них страдали деменцией. В контрольную группу были включены 418 человек такого же возраста и пола, но у которых деменции не было. В течение 5 лет мы собирали информацию о питании участников исследования, также участники исследования каждые 2-3 года проходили медицинские обследования", — рассказала один из авторов, Сесилия Самьери.
В результате ученые выяснили, что люди, страдающие деменцией, чаще, чем другие питались мясными продуктами, которые прошли технологическую переработку — колбасу, сосиски, ветчину, паштеты и др. Эти продукты они ели с картофелем и запивали спиртными напитками.
Участники из контрольной группы мясные продукты если с овощами, листовыми салатами или фруктами.
Ученые считают, что риск развития деменции связан не с количеством вредной пищи, которую мы употребляет, а с тем, как часто, например, сосиски мы сочетаем с другими вредными продуктами.
Здоровое питание (овощи, ягоды, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты) снижает риск деменции, но важно также следить за тем, чтобы эти продукты встречались между собой в как можно более разнообразных сочетаниях.
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