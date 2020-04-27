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Источник Правда.Ру

Нездоровое питание может привести к деменции

Наука

Французские ученые выяснили, что между продуктами, которые мы едим, внутри организм образуются очень сложные биохимические взаимосвязи, поэтому они решили разобраться, как эти пищевые сети влияют на мозг.

"Мы проанализировали данные о более чем 600 мужчинах и женщинах, средний возраст которых составлял 78 лет. 209 из них страдали деменцией. В контрольную группу были включены 418 человек такого же возраста и пола, но у которых деменции не было. В течение 5 лет мы собирали информацию о питании участников исследования, также участники исследования каждые 2-3 года проходили медицинские обследования", — рассказала один из авторов, Сесилия Самьери.

В результате ученые выяснили, что люди, страдающие деменцией, чаще, чем другие питались мясными продуктами, которые прошли технологическую переработку — колбасу, сосиски, ветчину, паштеты и др. Эти продукты они ели с картофелем и запивали спиртными напитками.

Участники из контрольной группы мясные продукты если с овощами, листовыми салатами или фруктами.

Ученые считают, что риск развития деменции связан не с количеством вредной пищи, которую мы употребляет, а с тем, как часто, например, сосиски мы сочетаем с другими вредными продуктами.

Здоровое питание (овощи, ягоды, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты) снижает риск деменции, но важно также следить за тем, чтобы эти продукты встречались между собой в как можно более разнообразных сочетаниях.

Ранее "Правда.Ру" писала о связи между тугоухостью и деменцией.

 

Темы деменция головной мозг продукты питания здоровое питание
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