Россияне начали экономить на ноутбуках из-за коронавируса

Специалисты "Яндекс.Маркета" провели исследование, в результате которого выяснили, как менялись предпочтения россиян до и после введения режима самоизоляции, а также сколько россияне готовы потратить на покупку нового устройства.

В России вырос спрос на ноутбуки

С ноября по март спрос на ноутбуки держался на одном уровне, а после 8 марта он резко вырос. Пик продаж приходится на 19 марта. Если сравнить с 5 марта, то спрос на ноутбуки вырос на 85%. Также авторы исследования утверждают, что весной 2020 года интерес среди россиян к ноутбукам вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

До того, как ноутбуки стали пользоваться повышенным спросом, средняя цена модели составляла 56 тысяч рублей. Накануне 8 марта россияне интересовались ноутбуками за 63 тысячи рублей и дороже. В начале апреля средняя стоимость упала на 20% и достигла минимума в 49 тысяч. В настоящее время она находится в пределах от 50 до 53 тысяч рублей.

Самые популярные модели на "самоизоляции"

Apple MacBook Air 13 2017 года;

ASUS VivoBook X512;

Apple MacBook Pro 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал об основных проблемах Zoom.