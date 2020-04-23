Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад

Британские специалисты пришли к выводу, что речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад, то есть на 20 млн лет раньше, чем было принято считать ранее. Ученые исследовали большое количество снимков головного мозга и слухового аппарата людей и приматов. Особенно внимательно они изучили участок, который связывает лобные доли мозга и органы слуха.

"Мы были удивлены, увидев такой путь в слуховой системе нечеловеческих приматов. Мы предполагали это, но точно не знали, была ли у человеческого языкового пути такая длительная эволюция", — сообщили специалисты.

Данное открытие имеет большое значение для понимания того, какие аспекты слухового познания и языка человека можно исследовать на животных, потому что такого рода эксперимент нельзя провести непосредственно на людях или обезьянах.

Ранее "Правда.Ру" писала о взаимосвязи музыки и развития речи у детей. Португальские ученые провели опыт с целью установить, насколько взаимосвязаны музыка и формирование речи у детей. В результате они пришли к выводу, что дети, которые занимаются музыкой, лучше усваивают фонологические навыки.