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Источник Правда.Ру

В Японии изобрели уникальную титановую ленту

Наука

Ученые из Японии разработали ленту из титановой фольги, которая позволит склеивать поврежденные ткани и органы организма человека.

Специалисты в течение многих лет работали над данной разработкой. Так, они раскатали лист титана до толщины фольги, затем поместили материал в раствор соляной и серной кислот. После обработки металла ученые стерилизовали титановую фольгу. На поверхности металла образовался гидрид титана, сам металл стал выглядеть шероховатым.

"Титан, обработанный необходимой смесью кислот, стал обладать свойствами биологического клея. В перспективе лента из этого материала сможет соединять живые ткани и органы людей", — сообщили специалисты Университета Окаямы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 3D-технологии позволят печатать лекарства дома.

япония ученые титановая лента
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