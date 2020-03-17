У обезьян, зараженных коронавирусом, выработался иммунитет

Ученые из Китая и США уже приступили к тестированию вакцины от коронавируса. Испытания будут завершены через месяц. Но после того, как стала появляться информация о повторном заражении SARS-CoV-2, к вакцине от коронавируса стали относится с некоторым скепсисом.

По статистике, в Китае доля рецидивов в среднем варьировалась в диапазоне 0.1 — 1.0%, но в некоторых регионах в клиники вернулись 14% выписанных пациентов. Если число рецидивов подтвердится, то вакцина будет признана неэффективной.

"Все опасения о повторных заражениях напрасны. Специалисты провели опыты на макаках, зараженных SARS-CoV-2. Животные полностью выздоровели через месяц после того, как тесты на вирус показали отрицательный результат", — сообщил профессор Цинь Чуань.

После этого ученые снова пытались заразить макак, но это привело только к небольшому повышению температуры. У обезьян выработался устойчивый иммунитет к вирусу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские врачи начали тестировать вакцину от коронавируса.