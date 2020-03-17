В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

Сорок пять человек получат вакцину от коронавируса. В США началось тестирование разработанного учеными препарата.

Эксперимент проходит в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле. Все подопытные — здоровые люди. Им сделают по две прививки с интервалом в один месяц.

"Мы все чувствуем себя беспомощными. Это замечательная возможность для меня сделать что-нибудь", — поделилась эмоциями перед вакцинацией волонтёр Джениффер Халлер.

Вакцины от коронавируса сейчас разрабатывают разные страны. Ожидается, что тестирования начнутся не раньше апреля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пытается перекупить немецкую компанию, которая также разработала вакцину. Исследователям предложены большие суммы денег в обмен на перенос лаборатории на территорию США и производство лекарств только для американцев.