Красный пигмент каротен защищает растения от перегрева

Молекулярные биологи из США пришли к выводу, что растения защищаются от перегрева с помощью каротенов — пигментных молекул красного цвета.

Специалисты провели исследование и выяснили, что растения способны избавляться от лишней энергии, реагируя на изменения интенсивности света.

Излишки энергии в молекулы каротенов с помощью сложной цепочки реакций передает хлорофилл.

"Благодаря данному открытию мы получили возможность для исследования механизмов теплопреобразования в растениях", — сообщили ученые.

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