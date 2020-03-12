Молекулярные биологи из США пришли к выводу, что растения защищаются от перегрева с помощью каротенов — пигментных молекул красного цвета.
Специалисты провели исследование и выяснили, что растения способны избавляться от лишней энергии, реагируя на изменения интенсивности света.
Излишки энергии в молекулы каротенов с помощью сложной цепочки реакций передает хлорофилл.
"Благодаря данному открытию мы получили возможность для исследования механизмов теплопреобразования в растениях", — сообщили ученые.
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