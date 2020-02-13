В Южной Америке нашли останки черепахи размером с автомобиль

Биологи из Колумбии обнаружили останки гигантской черепахи, которая обитала на территории Южной Америки в период между 7 и 13 миллионами лет назад. По словам ученых, по своим размерам черепаха не уступала автомобилю.

"Мы исследовали останки, которые состоят из трехметрового панциря, а также нескольких фрагментов нижней челюсти древней гигантской рептилии. Данные находки помогли нам получить более полное представление об этих удивительных животных", — рассказывают специалисты.

По словам ученых, длина взрослой черепахи вида Stupendemys geographicus составляла около 4 метров, а масса — не менее 1200 килограммов. Таким образом, огромную южноамериканскую черепаху можно сравнить с автомобилем.

Любопытно, но раньше нашу планету населяли и более крупные черепахи, — например, архелоны, которые жили в океанах 70 миллионов лет назад. Они достигали в длину до 4,5 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Арктике найдены останки тропических черепах.