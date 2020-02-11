В янтаре обнаружили часть птицы, жившей почти 100 млн лет назад

В Мьянме ученые обнаружили янтарь, в котором содержится фрагмент крыла птицы, жившей 99 млн лет назад.

"С помощью данной находки можно будет углубить исследование птиц эпохи динозавров", — сообщили палеонтологи.

Часть крыла птицы (менее 1 см) нашли в янтаре, вес которого составляет 79,4 грамма.

Ученые предполагают, что крыло принадлежало птице, относящейся к группе энанциорнисов. Кроме того, в янтаре нашли часть оперения птицы. Длина самого большого пера составляет 3,7 см. По словам ученых, размер птицы составлял около 10 см.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в янтаре случайно обнаружилась ровесница динозавров.