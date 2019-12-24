Эксперты назвали самые опасные смартфоны для здоровья

Юридическая компания FeganScott оценила безопасность самых распространенных смартфонов. Эксперты определили, что ряд моделей iPhone и Samsung превышают безопасный для здоровья человека уровень электромагнитного излучения.

Тестирования проводилось сертифицированными Федеральной комиссией связи США (FCC) независимыми лабораториями. В перечне наиболее опасных устройств эксперты выделили модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10. В том числе, Samsung Galaxy S8 превысил нормативные значения в три раза, iPhone 8 — в пять раз.

По словам представителя FeganScott, производители смартфонов должны отвечать за свою продукцию, особенно если их гаджеты превышают допустимый уровень излучений в пять раз. Среди прочего, юридическая компания требует, чтобы Apple и Samsung компенсировали расходы на оплату лечения пострадавшим от электронных девайсов.