В центре нашей галактики взорвалось больше 100 тысяч звезд

Телескоп VLT прислал очень интересные снимки центра нашей галактики. Астрономы смогли с помощью фото изучили историю Млечного Пути и заметили древнюю вспышку звездообразования.

В далеком прошлом произошло более 100 тысяч взрывов сверхновых. Вероятно, в нашей галактике больше не было таких явлений. Около 80% всех объектов в центре Млечного Пути сформировались в процессе образования галактики.

Центральная область является очень сложной для исследований, так как она скрыта за стеной пыли. В этом вопросе ученым помогла камера инфракрасного спектра HAWK-I, установленная в телескоп VLT.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономов удивило загадочное поведение "звезды пришельцев".