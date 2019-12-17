Телескоп VLT прислал очень интересные снимки центра нашей галактики. Астрономы смогли с помощью фото изучили историю Млечного Пути и заметили древнюю вспышку звездообразования.
В далеком прошлом произошло более 100 тысяч взрывов сверхновых. Вероятно, в нашей галактике больше не было таких явлений. Около 80% всех объектов в центре Млечного Пути сформировались в процессе образования галактики.
Центральная область является очень сложной для исследований, так как она скрыта за стеной пыли. В этом вопросе ученым помогла камера инфракрасного спектра HAWK-I, установленная в телескоп VLT.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономов удивило загадочное поведение "звезды пришельцев".
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.