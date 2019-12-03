Можно ли предотвратить наступление всеобъемлющего голода на Земле?

Ученые доказали, что климатические изменения приведут к значительному сокращению сельскохозяйственных и морских ресурсов во всем мире, что станет причиной глобального голода.

Киселёв Андрей, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" в интервью "Правде.Ру" прокомментировал данный вывод.

- Я видел это сообщение в интернете сегодня. В принципе, оно не вызывает сильного недоумения, потому что фактически все в мире зависит от состояния климата — здоровье людей, благополучие и все отрасли хозяйствования. Больше всего от климатических условий зависит от сельское хозяйство. Это никто не будет оспаривать. Поэтому возражений против этого заявления у меня нет.

- Возможно ли принять какие-то меры, чтобы этого избежать?

- Если отвечать односложно, то скорее нет, чем да, потому что климатическая система состоит не только из атмосферы, но и из гидросферы, криосферы (льда), биосферы (всего живого в природе).

- Меры, которые пытаются принять, в частности, Парижское соглашение и другие двухсторонние соглашения, рассчитаны на длительную перспективу. Что бы люди не делали, в ближайшие несколько лет ничего измениться не может, к сожалению. Если заботиться о будущих поколениях и об экологии, если говорить не о климате, а об экологии, то, конечно, если вы будете заботиться о более чистом воздухе, о водоемах и так далее, то, конечно, в этом плане меры могут быть эффективными.

- Если мы дышим чистым воздухом, если мы пьем нормальную воду, то, конечно, это сказывается на нашем здоровье положительно. Тут вопросов нет. Если говорить о климате, то быстрых решений этой проблемы не существует. К сожалению, этот вопрос будет решаться очень долго.

- Но все же этот вопрос решить можно, так? Это же необходимо, потому что если ничего не делать, то людям нечем будет питаться.

- Это, конечно, так. Тут вы совершенно правы. Возразить здесь нечего. Эти вопросы вдобавок не являются лавинообразными, что сегодня — есть, завтра — нет. Эти накопления происходят постепенно. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно что-то предпринимать, это не значит, что как в фильме "гипс снимают, клиент уезжает — все пропало". Так не бывает. Это все-таки процесс, растянутый во времени и пространстве.

- Так, северные страны, в частности, Российская Федерация, от этого даже отчасти выигрывают, так как более теплый климат, соответственно, приведет к возможности развивать сельскохозяйственные культуры, которые на данный момент невозможно было развивать, либо нерентабельно, а в будущем это окажется возможным. Но это опять же палка о двух концах, так как, с одной стороны, можно развивать такие культуры, а с другой, то будет требовать усилий. Также нужно учитывать, что появятся вредители, о которых раньше мы только слышали. Поэтому это все очень сложно. В чем-то мы выигрываем, в чем-то, если не проигрываем, то, по крайней мере, с чем-то еще должны считаться.