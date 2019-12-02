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Источник Правда.Ру

Сможет ли робот-охранник заменить привычные охранные системы?

Наука » Технологии

В аэропорту "Жуковский" начал работать робот-охранник.

Сергей Груздь, президент ассоциации "Безопасность туризма", руководитель рабочей группы в сфере туризма при Координационном совете по туризму при правительстве России, председатель Общественного совета Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в интервью "Правде.Ру" рассказал, сможет ли робот-охранник заменить обычные охранные системы и позволит ли это повысить уровень безопасности аэропортов.

- Я думаю, что однозначно да. Что такое робот-охранник и вообще робот, который выполняет ту или иную функцию? Это совокупность каких-то технологических разработок, биометрии, автоматизации и так далее. То есть робот исключает так называемый человеческий фактор. И за этим будущее перспектива. По этому пути идет весь мир.

- Например, сегодня на спецконтроле в аэропорту сидит сотрудник, как правило, это молодая девочка, которая обязана по паспорту сопоставить фотографию в паспорте с реальным человеком и подтвердить, что это он на самом деле, несмотря на то, что у него могут появиться усы или борода, наоборот, он лишился усов и бороды, может одеть парик или снять парик. Вот такая ответственность лежит на этом сотруднике или сотруднице. Это называется спецконтроль перед тем, кто идти на досмотр и на посадку. Поэтому, конечно, это правильный путь, это правильная тенденция, когда робот оснащен биометрическими технологиями, которые безошибочно распознают и идентифицируют человека, исключают подмену.

- Ведь очень много людей весьма похожих друг на друга, двойники так называемые. Ведь можно воспользоваться таким двойником, таких сходством и можно что угодно сделать. Поэтому при применении, допустим, той же биометрической технологии, когда по отпечатку пальца или по изображению зрачка газа, по овалу лица, по каким-то другим моментам биометрические вещи, видеонаблюдение, видеоаналитика позволяют безошибочно (подчеркиваю!) устанавливать, что это именно тот человек, даже если он наденет капюшон или какие-то темные очки. Все равно система распознает его и идентифицирует.

- Поэтому в данном случае это будет только повышать уровень безопасности. Так же как при прохождении пункта пропуска через государственные границы, когда человек имеет биометрический идентификатор, это упрощает процедуру его идентификации. Ни усталость, ни какие-то семейные, личные неурядицы не повлияют на поведение робота, на его качество работы. Поэтому это можно только приветствовать, это очень хорошая новость. И я считаю, что за этим будущее.

-Безопасность в этом смысле только выиграет, а люди получат более комфортные условия прохождения различного рода подобных процедур, не придется что-либо объяснять по 10 раз. Все три позиции должности как раз заинтересованы в том, чтобы это быстрее внедрялось, это позволит прекратить различные мытарства, исключит ошибки, повысить уровень безопасности и комфорта в наших аэропортах.

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В аэропорту "Жуковский" начал работать робот-охранник

Темы робот аэропорт охранник технологии
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